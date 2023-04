Maria raus in Stuttgart – Swiatek erreicht Viertelfinale

Tennisspielerin Tatjana Maria ist beim Sandplatz-Turnier in Stuttgart trotz einer kämpferischen Vorstellung im Achtelfinale ausgeschieden.

Die 35-Jährige unterlag der klar favorisierten Französin Caroline Garcia in 99 Minuten mit 6:7 (5:7), 4:6. Die Weltranglisten-Fünfte Garcia trifft am Freitag auf die Russin Anastassija Potapowa.

Die mit rund 715.000 Euro dotierte Veranstaltung geht damit ohne deutsche Beteiligung weiter. Am Mittwoch hatte bereits die Dortmunderin Jule Niemeier, die genau wie Maria mit einer Wildcard für das Hauptfeld ausgestattet worden war, in der ersten Runde gegen die kasachische Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina verloren.

Maria, aktuell die Nummer 71 der Welt, stand erstmals im Achtelfinale des Turniers. Erst kürzlich hatte die Wahlamerikanerin aus dem schwäbischen Bad Saulgau im kolumbianischen Bogotá ihren dritten WTA-Titel gewonnen.

Swiatek weiter

Indes zog Iga Swiatek weitgehend souverän ins Viertelfinale eingezogen. Die Weltranglisten-Erste setzte sich in 86 Minuten mit 6:1, 6:4 gegen die Chinesin Qinwen Zheng durch. Nächste Gegnerin der 21-Jährigen ist am Freitag die Tschechin Karolina Pliskova. Swiatek ist an Position eins gesetzt. Im vergangenen Jahr holte sie in Stuttgart den Titel.

Die US-Amerikanerin Coco Gauff hingegen ist im Achtelfinale ausgeschieden. Die Sechste der Weltrangliste unterlag der Russin Anastassija Potapowa überraschend klar mit 2:6, 3:6.