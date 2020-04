Margreitter mit Verständnis wegen eingeschränkten Trainings

Nürnberg (dpa/lby) – Der Nürnberger Abwehrspieler Georg Margreitter ist dankbar für die Trainingseinheiten mit der Mannschaft in Zeiten der Coronavirus-Krise. «Es ist eigentlich schon eine Ausnahmeregelung für uns, die uns entgegenkommt», sagte der 31-Jährige in einem am Sonntag veröffentlichten Video-Interview des Fußball-Zweitligisten.

Nach einer häuslichen Quarantäne wegen eines positiven Befundes bei Fabian Nürnberger trainieren die Franken seit Montag unter strengen Auflagen wieder als Team. In den Kleingruppen sind zum Beispiel Zweikämpfe komplett außen vor. «Wir haben alle größtes Verständnis dafür, dass aktuell einfach nicht mehr möglich ist», sagte Margreitter, der das rudimentäre Training dennoch als «sehr intensive Zeit» beschrieb. Der Spielbetrieb in der Bundesliga ist zunächst bis zum 30. April ausgesetzt.