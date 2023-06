Marco Krasser und der Wunsiedler Weg: Auszeichnung von der Oberfrankenstiftung

Ab Juli kann der Elektrolyseur in Wunsiedel wieder laufen und grünen Wasserstoff produzieren. Dann lohnt sich mit Wegfall der Erlösabschöpfung innerhalb der Energiepreisbremse die Produktion nämlich wieder. Ab August soll das Ganze bereits im Regelbetrieb laufen.

Der Mann, der für den innovativen Weg Wunsiedels in Sachen erneuerbarer Energien verantwortlich ist, hat jetzt eine Auszeichnung für sein Werk bekommen: Die Oberfrankenstiftung hat Marco Krasser geehrt. Wunsiedel genießt im Bereich Energiegewinnung und Energiespeicherung Weltruf, hieß es in der Laudatio für Krasser. Der hat 1998 erst eine Ausbildung zum Energieanlagenelektroniker gemacht und dann ein Studium der Elektrotechnik draufgesattelt. Seit 2001 ist Krasser Geschäftsführer der Stadtwerke Wunsiedel. Die Oberfrankenstiftung unterstützt wiederum die Forschung in Wunsiedel mit fünf Millionen Euro, heißt es in einer Mitteilung.