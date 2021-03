Mann zündet eigene Wohnung an: Prozessbeginn am Landgericht Hof

Er soll versucht haben, seine eigene Wohnung anzuzünden und damit auch in Kauf genommen haben, dass andere Menschen, die in dem Haus wohnen, zu Schaden kommen. Ein 35 Jahre alter Mann muss sich deshalb ab heute vor dem Landgericht Hof wegen versuchter schwerer Brandstiftung verantworten.

Ende Juli im vergangenen Jahr hat die Feuerwehr nach Marktredwitz ausrücken müssen, nachdem eine Anwohnerin in der Straße „Schuhwiese“ Feuer gerochen hatte. Durch den schnellen Einsatz war zum Glück kein größerer Schaden an dem Mehrfamilienhaus entstanden. Nachdem die Kripo Hof die Ermittlungen aufgenommen hatte, fand sie schnell heraus, dass der Bewohner selbst versucht haben muss, das Feuer zu legen. Seitdem sitzt der Mann in der JVA in Bayreuth.