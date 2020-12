Mann zersticht wahllos Autoreifen

Aschaffenburg (dpa/lby) – Ein 52-Jähriger hat in der Aschaffenburger Innenstadt wahllos Autoreifen zerstochen. Insgesamt sei an sechs Autos ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden. Bei einem Wagen sei auch der Lack verkratzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Ein Zeuge hatte demnach den Mann in der Nacht zum Dienstag beobachtet und die Beamten informiert. Sie fanden den 52-Jährigen schnell. Da er ein Küchenmesser bei sich hatte und nach Angaben der Polizei stark alkoholisiert und aggressiv war, wurde er festgenommen.