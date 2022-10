Mann wirft mit Pflastersteinen um sich – Haftbefehl erlassen

Kaputte Fenster, kaputte Autos: Ein Mann hat in Hammelburg (Landkreis Bad Kissingen) mit Pflastersteinen um sich geschmissen und damit einen hohen Sachschaden verursacht. Am Donnerstag beantragte die Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Der 37-Jährige soll am Montagabend auch Passanten beworfen, diese aber verfehlt haben. Außerdem soll er einen Stein in ein geöffnetes Fenster eines vorbeifahrenden Autos geworfen und den Beifahrer nur knapp verfehlt haben. Am Steuer saß allerdings ein Polizist im Feierabend – er und weitere Helfer konnten den Mann stoppen.

Die Pflastersteine hat er mutmaßlich zuvor auf einer Baustelle gestohlen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mann kam zunächst in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzen die Ermittler auf eine sechsstellige Summe.