Mann wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Fußgänger ist bei in Egg an der Günz (Landkreis Unterallgäu) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 25-Jährige war am Donnerstagabend anlässlich des Vatertags mit mehreren Begleitern und einem Traktorgespann unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte. Als er vor einem Restaurant die Straße überqueren wollte, wurde er mit Wucht angefahren und durch die Luft geschleudert. Danach blieb er bewusstlos auf der Straße liegen. Wegen seiner schweren Kopfverletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.