Mann wird nicht in Bar gelassen und verletzt Polizisten

Ein junger Mann ist nach einem Streit vor einer Bar im oberbayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen festgenommen worden. Er leistete heftigen Widerstand und verletzte einen Beamten. Wie die Polizei mitteilte, war der 18-Jährige schon früher negativ in der Bar in Neuburg an der Donau aufgefallen. Das Personal habe ihm deshalb in der Nacht zu Sonntag den Einlass verweigert, woraufhin er sich uneinsichtig zeigte. Die Polizei wurde gerufen, um die Situation zu klären.

Der 18-Jährige war den Angaben zufolge jedoch weiterhin renitent und widersetzte sich den Anordnungen der Beamten. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und ins Krankenhaus gebracht, um seinem Gesundheitszustand zu überprüfen. Dort wehrte er sich massiv gegen die Polizisten. Er versuchte, sie mit Kopfstößen zu treffen und schlug mit seinen Knien aus. Bei der Fahrt zu einer Haftzelle biss er einen Beamten in den Arm und stieß ihn mit seinem Knie in den Bauch.

Der gebissene Polizist erlitt leichte Verletzungen. Der 18-Jährige müsse sich nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten, hieß es. Die Polizei ermittelt auch, ob er unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand.