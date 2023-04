Mann will mit toter Katze an Baum Autofahrer ausbremsen

Mit einem makabren Hinweis hat ein Mann in Niederbayern versucht, Autofahrer zu langsamerem Fahren zu bewegen. Der 28-Jährige hängte nicht nur ein Schild mit der Aufschrift «Straßenschäden» an einen Baum, sondern auch einen Reifen und eine tote Katze, teilte die Polizei am Freitag mit. Gegen den 28-Jährigen aus Ortenburg (Landkreis Passau) werde wegen Verstößen gegen das Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz ermittelt. Darin wird unter anderem geregelt, ob und wie tote Tiere zu entsorgen sind.

Ein Zeuge hatte die Beamten am Donnerstag auf den Vorfall aufmerksam gemacht. Der 28-Jährige gab demnach bei der Polizei an, er habe die tote Katze aus der Nachbarschaft erhalten. Die Ermittler forderten den Mann auf, das tote Tier unverzüglich wieder zu entfernen. Das habe der Mann auch getan, sagte ein Polizeisprecher. Schild und Reifen habe er an dem Baum auf seinem Grundstück vorerst hängen lassen dürfen. Das Landratsamt prüfe, ob die Gegenstände als Ablenkung eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer sein könnten.