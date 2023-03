Mann will fremdes Fahrrad verkaufen: Spricht Verkäufer an

Ein 27 Jahre alter Mann hat in Lauingen (Landkreis Dillingen an der Donau) ein mutmaßlich gestohlenes Fahrrad verkaufen wollen. Er sprach dafür am Dienstag einen 39-Jährigen auf dem Bahnhofsvorplatz an, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dieser hatte das Mountainbike demnach jedoch zuvor selbst verkauft.

Der 27-Jährige wollte das neuwertige Rad weit unter Wert an den 39-Jährigen verkaufen. Als dieser ihm sagte, dass er das Fahrrad selbst verkauft hatte, versuchte der 27-Jährige zu flüchten. Der 39-Jährige und sein 30 Jahre alter Begleiter hielten ihn fest und übergaben ihn der Polizei. Gegenüber den Beamten gab er an, er habe das Fahrrad geschenkt bekommen. Die Polizei geht allerdings von Diebstahl aus.