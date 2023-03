Mann wegen mutmaßlichen Totschlags an Mutter verhaftet

Drei Kinder haben Pfeiler einer Autobahnbrücke an der A9 bei laufendem Verkehr im oberfränkischen Bindlach im Landkreis (…)

Kinder sprühen Graffiti an Autobahnbrücke: A9 kurz gesperrt

Jugendlicher trägt gestohlene Kleidung bei Diebstahl

Beim Versuch in einem Geschäft in Oberfranken ein zweites Mal Kleidung zu stehlen, hat ein Jugendlicher den dort am Vortag (…)