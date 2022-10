Mann vor Haus erschossen: Suche nach Motiv geht weiter

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 33-Jährigen vor seinem Haus in Mittelfranken suchen die Ermittler weiterhin nach dem Motiv des Täters. Die Polizei hatte diesen später leblos in seinem Auto gefunden. Ein Nachbarschaftsstreit zwischen den beiden Männern sei nicht auszuschließen, da diese in unmittelbarer Nähe zueinander in Weiltingen (Landkreis Ansbach) gewohnt hätten, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Ob dies auch ein Motiv gewesen sein könnte, könne sie nicht sagen.

Der 55-Jährige war nach Angaben der Polizei am Montag mit seinem Transporter zum Anwesen des Opfers am Ortsrand gefahren und feuerte daraus auf den 33-Jährigen. Danach flüchtete er. Zahlreiche Einsatzkräfte und ein Hubschrauber suchten nach dem Verdächtigen. Zwei Stunden später fanden sie den Transporter mit dem Toten in einem Waldstück. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte er sich selbst getötet.