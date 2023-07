Mann von vier Unbekannten attackiert und schwer verletzt

Eine Routinekontrolle auf der Autobahn 3 bei Biebelried in Unterfranken hat sich zu einem größeren Drogenfund entwickelt. Im (…)

Polizei findet mehrere Kilo Marihuana in einem Kofferraum

Nach einer Gewaltdrohung an einer Schule in Unterfranken gibt es erste Erkenntnisse zum möglichen Motiv des festgenommenen (…)

19-Jähriger nach Gewaltdrohung an Schule festgenommen

Nach Lust und Leidenschaft gab es Prügel und eine Geldauflage: In Würzburg legt sich ein betrunkener Mann in das Bett einer (…)

Schon wieder haben Unbekannte einen Geldautomaten in Bayern gesprengt – dieses Mal im unterfränkischen Rüdenhausen. Das (…)

Wieder Geldautomat in Bayern gesprengt

Mann mit Messer sorgt für Polizeieinsatz in Würzburg

Die Polizei hat einen Mann mit einem Messer in der Hand in Würzburg festgenommen. Der 26-Jährige habe am Freitag vor einem (…)