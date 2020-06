Mann versucht mehrfach Geschäfte zu überfallen

München (dpa/lby) – Dreimal an einem Abend hat ein Unbekannter in München versucht, Geschäfte zu überfallen – jedes Mal ohne Beute. Mit vorgehaltenem Messer habe der bislang unbekannte Mann zunächst in einer Drogerie eine Verkäuferin aufgefordert, ihm Geld aus der Kasse zu übergeben, teilte die Polizei am Freitag mit. Dieser Forderung kam die Frau jedoch nicht nach. Der Täter ging daraufhin in einen nahegelegenen Kiosk und forderte erneut Bargeld – wieder wurde ihm keines gegeben. Auch in einer gegenüberliegenden Bäckerei hatte er am Donnerstagabend keinen Erfolg. Er flüchtete.