Mann verstößt gegen Ausgangsbeschränkung weil ihm langweilig ist

Soziale Kontakte sind in Zeiten von Corona auf ein Minimum reduziert – trotzdem muss man sich an die geltenden Ausgangsbeschränkungen halten. Gestern Nachmittag (21.04.) kontrollierten Beamte der Hofer Verkehrspolizei auf der Rastanlage Frankenwald West einen LKW aus Berlin. Im Fahrzeug befanden sich zwei Männer. Während der 58 Jahre alte Fahrer beruflich unterwegs war, gab der 28 Jahre alte Beifahrer an, lediglich mitgefahren zu sein, weil ihm zu Hause langweilig gewesen wäre. Der junge Mann wurde aufgefordert sich umgehend nach Hause zu begeben. Darüber hinaus haben die Beamten gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.