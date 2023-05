Mann verliert Hüpfburg auf Autobahn und verursacht Unfall

Ein Autofahrer hat auf der Autobahn 6 in Mittelfranken während der Fahrt eine Hüpfburg verloren und so einen Unfall verursacht. Ein 23-Jähriger sei mit seinem Wagen bei Feucht (Landkreis Nürnberger Land) gegen die Hüpfburg gefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Den Schaden am Auto bei dem Vorfall am Sonntag schätzten die Ermittler auf rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Der Besitzer der Hüpfburg habe sich später per Telefon bei der Polizei gemeldet, teilten die Ermittler mit. Der Autofahrer gab demnach an, den Verlust des Spielgeräts von seinem Anhänger während der Fahrt nicht bemerkt zu haben. Ihm droht nun ein Bußgeldverfahren.