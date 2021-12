Mann verletzt zwei Polizisten bei Verkehrskontrolle

Landshut(dpa/lby) – Bei einer Kontrolle in Landshut hat ein Mann einen Polizisten durch das Fenster ins Auto gezogen und mehrfach ins Gesicht geschlagen. Erst mit Pfefferspray und der Hilfe einer weiteren Polizistin und eines Passanten konnte der Mann überwältigt werden, wie die Polizei Niederbayern am Montag mitteilte.

Der 66-jährige Fahrer hatte für die Kontrolle am vergangenen Samstag zunächst angehalten, dann allerdings den Motor gestartet, um weiterzufahren. Als der Polizist versuchte, das zu verhindern, griff ihn der Mann an. Die Beamten und der Fahrer mussten im Krankenhaus behandelt werden. Warum der Mann sich so verhielt, war unklar.

