Mann verletzt Streitgegner mit Messer: Haftbefehl erlassen

Bei einem Streit in einer Asylbewerberunterkunft in Oberfranken hat ein Mann seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzt. Ein 29-Jähriger und ein 32-Jähriger sollen am Montagabend in der Unterkunft in Nordhalben (Landkreis Kronach) gestritten und sich geprügelt haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei habe der 29 Jahre alte Mann ein Messer gezückt und den anderen am Hals verletzt.

Der 32-Jährige sei mit einer Schnittverletzung ins Krankenhaus gebracht worden, welches er den Angaben zufolge in der Nacht noch verlassen konnte. Der 29-jährige Mann habe sich ohne Widerstand festnehmen lassen. Am Dienstagnachmittag habe ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen ihn erlassen. Daraufhin kam er in eine Justizvollzugsanstalt. Der Streitgrund der beiden Männer blieb zunächst unklar.