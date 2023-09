Mann verletzt sich beim Baumfällen schwer

Ein Mann hat sich beim Baumfällen in Nordschwaben schwer verletzt. Der 54-Jährige hatte am Donnerstag privat bei Arbeiten im Waldstück nahe Monheim (Landkreis Donau-Ries) geholfen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er habe einen Baumstamm mit 40 Zentimeter Durchmesser mit einer Kettensäge durchtrennt, der dann auf ihn fiel. Der Mann sei liegend etwa 20 Zentimeter in den Waldboden gerammt und dabei schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Klinikum.