Rosenheim (dpa/lby) – Ein unbekannter Mann hat mit einer Schusswaffe in Rosenheim eine Tankstelle überfallen. Der Täter zwang einen Angestellten Geld herauszugeben, wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen sagte. Danach flüchtete der Täter mit Beute in Richtung Innenstadt. Der Tankstellenmitarbeiter blieb unverletzt. Ein Sprecher der Polizei erklärte am Morgen, es sei ein «hoher dreistelliger Betrag» gestohlen worden.