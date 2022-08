Mann tot aus Main geborgen

Eine Taucherin hat am Donnerstag einen toten Mann im Main entdeckt. Wie die Würzburger Feuerwehr mitteilte, wurde am Vormittag ein Großaufgebot an den Main im Stadtteil Zellerau alarmiert, weil dort eine Person als vermisst gemeldet wurde. Von Booten und einem Hubschrauber aus wurden Ufer und Fluss abgesucht , Taucher und Taucherinnen der Berufsfeuerwehr und der Wasserwacht suchten den Grund ab. Eine ehrenamtliche Taucherin der Wasserwacht fand schließlich die Leiche des Mannes. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen.