Mann taucht nach Sprung vom Ein-Meter-Brett nicht mehr auf

Ansbach (dpa/lby) – Nach einem Sprung vom Ein-Meter-Brett in einem Schwimmbad in Ansbach ist ein 27 Jahre alter Mann bewusstlos auf den Beckenboden gesunken. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, zog ein 20 Jahre alter Freibad-Mitarbeiter den Mann tags zuvor aus dem Becken und reanimierte ihn erfolgreich. Der 27-Jährige war bereits im Schwimmbad wieder bei Bewusstsein und konnte selbstständig atmen, wurde aber zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei seiner Freunde gaben laut Polizei an, dass dieser ein schlechter Schwimmer sei und sich direkt nach dem Sprung am Beckenrand festhalten wollte, was ihm aber offenbar nicht gelang.