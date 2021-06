Mann stürzt von Leiter: Schwere Kopfverletzungen

Obergünzburg (dpa/lby) – Bei einem Unfall auf einem landwirtschaftlichen Betrieb hat sich ein Mann schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der 50-Jährige stürzte im schwäbischen Landkreis Ostallgäu aus zunächst unbekannten Gründen von einer etwa zwei Meter hohen Leiter, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach der Versorgung durch den Rettungsdienst kam er in ein Krankenhaus. Fremdverschulden schloss die Polizei bei dem Vorfall am Mittwoch in Obergünzburg aus.

