Mann stürzt mit E-Bike an Schotterweg und stirbt

Sandberg (dpa/lby) – Ein Radfahrer ist bei einem Sturz an einem Schotterweg in Unterfranken gestorben. Der 58-Jährige sei auf der abschüssigen Strecke nahe der viel besuchten Kissinger Hütte im Landkreis Rhön-Grabfeld mit seinem E-Bike in einen Graben geraten und gestürzt, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Reanimationsversuche eines Notarztes blieben demnach erfolglos, der 58-Jährige erlag noch am Mittwochnachmittag an der Unfallstelle in Sandberg seinen Verletzungen.

© dpa-infocom, dpa:210903-99-83432/2