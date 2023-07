Mann stirbt zwei Tage nach schwerem Unfall in Kötzting

Ein schwerer Autounfall in Bad Kötzting (Kreis Cham) hat nach zwei Tagen ein zweites Todesopfer gefordert. Wie die Polizeiinspektion der Oberpfälzer Kommune am Dienstag mitteilte, erlag ein 60 Jahre alter Mann am Montag seinen Verletzungen.

Bei dem Unfall am Samstag war eine 54 Jahre alte Frau auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte den Wagen des Mannes nach Einschätzung der Unfallermittler frontal gerammt. Die 54-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Rettungskräfte hatten den schwer verletzten Mann aus seinem zerstörten Auto geborgen und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Ärzte hatten seinen Zustand laut Polizei zunächst als stabil eingeschätzt.