Meitingen (dpa/lby) – Zwei Quadfahrer sind mit ihren Fahrzeugen im Landkreis Augsburg fünf Meter in die Tiefe gestürzt und schwer (…)

Donauwörth (dpa/lby) – Gleich fünf Wildunfälle in einer einzigen Nacht hat die Donauwörther Polizei registriert. Mehrere (…)

Fünf Wildunfälle in einer Nacht: Rehe und Feldhase sterben

Dietmannsried (dpa/lby) – Zwei Menschen sind bei einem Autounfall in Dietmannsried (Kreis Oberallgäu) verletzt worden. Eine 58 (…)

Motorradfahrer über 30 Meter von Gebirgspass abgestürzt

Obermaiselstein (dpa/lby) – Ein Motorradfahrer ist 30 bis 40 Meter tief in einen Tobel gestürzt. Der Mann kam am Samstag in einer (…)