Mann stirbt nach Zusammenbruch beim Marathonlauf

Beim Marathonlauf in München ist am Sonntag ein Läufer kollabiert und später im Krankenhaus gestorben. Er wurde nach dem Zusammenbruch von Rettungskräften «laufend reanimiert und ins Krankenhaus gebracht», wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Am Nachmittag starb der Mann laut Polizei in der Klinik. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Todesursache. Es sei ungewöhnlich, dass ein Mann im jungen Alter nach solch einem Zusammenbruch noch am selben Tag stirbt, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte die «Bild» über den Vorfall berichtet.