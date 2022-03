Ein Mann ist in Oberbayern von einem Stier angegriffen und dabei getötet worden. Das Tier hatte den 53-Jährigen am Montagabend auf einem Bauernhof bei Dietramszell (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) in einem Stall attackiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Dabei wurde der Mann so schwer verletzt, dass er starb. Den genauen Unfallhergang untersucht nun die Kriminalpolizei. Nach Angaben der Polizei gibt es derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden.