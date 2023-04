Mann stirbt im Wald bei Forstarbeiten

In einem Waldstück im ostbayerischen Neunburg am Wald ist ein Forstarbeiter ums Leben gekommen. Der 63-Jährige war am Dienstag alleine in den Wald gegangen und hatte dort mehrere Stunden verbracht, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Da er länger als sonst unterwegs war, machten sich Angehörige des Mannes auf die Suche nach ihm. Sie fanden ihn am Abend schwer verletzt an einem Baum und alarmierten den Notruf. Wie er sich die Verletzungen zugezogen hatte, blieb zunächst unklar. Die Rettungskräfte versuchten vergeblich, den Mann zu reanimieren – er starb noch am Fundort. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann mit einem Traktor und Seilwindentechnik gearbeitet. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.