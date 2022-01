Mann stirbt bei Unfall auf Autobahn bei Bamberg

Bamberg (dpa/lby) – Bei einem Unfall mit einem Lastwagen ist ein 32 Jahre alter Mann auf der Autobahn 73 bei Bamberg ums Leben gekommen. Der Mann aus Hessen war am Samstag in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er auf den Lkw auf. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die Autobahn wurde komplett gesperrt. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter eingeschaltet, um die Unfallursache zu klären.

© dpa-infocom, dpa:220101-99-559732/2