Mann stirbt bei Frontalzusammenstoß in Oberbayern

Rattenkirchen (dpa/lby) – Bei einem Frontalzusammenstoß in Oberbayern ist ein 65 Jahre alter Mann gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 65-Jährige am Mittwoch bei Rattenkirchen (Landkreis Mühldorf am Inn) mit seinem Lieferwagen auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort stieß er mit einem Lastwagen zusammen und kam dabei ums Leben. Der 42 Jahre alte Fahrer des Lastwagens wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war nach dem Unfall für fast vier Stunden gesperrt.

