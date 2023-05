Mann stirbt bei Badeunfall in oberbayerischem See

Ein Mann ist bei einem Badeunfall in einem See in Oberbayern gestorben. Die genaue Todesursache des 23-Jährigen sowie der Termin für die Obduktion seien noch nicht bekannt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann war am Montag nach Angaben der Wasserwacht Bayern von seinem Vater als vermisst gemeldet worden. Etwa eine Stunde später fanden ihn die Einsatzkräfte im Unterschleißheimer See (Landkreis München) unter Wasser. Der Notarzt habe nur noch den Tod des 23-Jährigen feststellen können. Nach ersten Erkenntnissen könne Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden, teilte ein Polizeisprecher mit.