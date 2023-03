Mann stirbt bei Arbeitsunfall

Ein 56 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall in einem metallverarbeitenden Betrieb in Oberbayern ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ermittelt nun die Kriminalpolizei, wie es zu dem Unfall in Bergkirchen (Landkreis Dachau) am Freitagvormittag kam.

Laut Polizei arbeitete der 56-Jährige gerade an einer Drehmaschine, als er aus zunächst unklaren Gründen mit beweglichen Teilen der Maschine in Kontakt kam. Laut einem Sprecher der Polizei starb der Mann noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Hinweise auf Fremdbeteiligung gebe es nicht, sagte der Sprecher. Die Staatsanwaltschaft München II habe ein Gutachten zur Klärung des Unfallhergangs in Auftrag gegeben.