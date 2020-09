Mann stirbt an OP-Folgen: Ärzte stehen vor dem Landgericht Hof

Weil ein Arzt mit einem Verfahren operiert hat, in dem er keine Erfahrung gehabt hat, musste ein Mann sterben. Heute beginnt am Landgericht Hof der Prozess gegen zwei Ärzte.

Bereits vor über drei Jahren, im Februar 2017, sollte einem Patienten ein Stent entfernt werden. Die Ärzte sollen nach mehreren missglückten Versuchen einen Laser eingesetzt haben. Der Stent ist aber aus brennbarem Material gewesen. Der operierende Arzt hat mit dem Verfahren keine Erfahrung gehabt und deshalb einen Fehler gemacht. Der Stent hat Feuer gefangen und es ist dabei zu einer Verpuffung gekommen. Obwohl der Mann stark an der Lunge verletzt wurde, ist er erst viel später in eine Spezialklinik gekommen. Dort ist er an den Folgen der OP verstorben.