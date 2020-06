Mann springt von Balkon: 36-Jähriger fängt ihn auf

Zeitlofs (dpa/lby) – Ein 36-Jähriger hat in Unterfranken mit seinem Körper einen Mann aufgefangen, der zuvor von einem Balkon gesprungen war. «Er hat das mit ein paar Prellungen überstanden – und dem anderen das Leben gerettet», sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Nachbar des 81-Jährigen hatte beobachtet, wie dieser – mutmaßlich in suizidaler Absicht – aus rund vier Metern Höhe aus dem Haus in Zeitlofs (Landkreis Bad Kissingen) springen wollte. «Er zögerte keine Sekunde, stellte sich unter den Balkon und fing ihn mit seinem Körper auf.» Der 81-Jährige kam nach dem Vorfall am Samstag mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus.