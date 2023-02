Mann springt auf abfahrenden Zug

Ein Mann ist am Münchener Hauptbahnhof vom Bahnsteig auf einen abfahrenden Zug gesprungen. Der 46-Jährige war zu spät zum Gleis gekommen und der Zug nach Budapest fuhr ohne ihn los, wie die Polizei am Montag mitteilte. Deshalb sprang der Mann zwischen zwei Zugteile auf den Zug. Bahnmitarbeiter beobachteten ihn dabei und gaben dem Zugführer ein Nothaltesignal. Der Zug stoppte im Ausfahrtsbereich des Bahnhofs. Die Polizei ermittelt nun gegen den 46-Jährigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Er durfte seine Reise nach dem Ende des Polizeieinsatzes fortsetzen.