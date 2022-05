Mann soll Polizist mit Softair und Schlagstock bedroht haben

Ein Mann soll in Nürnberg Polizisten mit Softairpistole und Schlagstock bedroht haben. Wegen einer Ruhestörung wurden die Beamten in der Nacht zu Dienstag zu einer Wohnung in der Südstadt gerufen, wie die Polizei mitteilte. Als sie den Ausweis des 48-Jährigen sehen wollten, soll dieser stattdessen eine Schreckschusswaffe und einen Schlagstock aus einer Schublade geholt und sich bedrohlich vor den Polizisten aufgebaut haben.

