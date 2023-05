Mann soll Nachbarn mit laufender Kettensäge bedroht haben

Ein 64-Jähriger soll in Schwaben einen Nachbarn mit einer laufenden Kettensäge bedroht haben. Der Mann soll bei dem Vorfall am Montag in Rain (Landkreis Donau-Ries) damit gedroht haben, seinen Nachbarn und dessen Familie in Stücke zu schneiden, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte. Zudem habe er seinen Nachbarn rassistisch beleidigt. Einen direkten körperlichen Angriff habe es aber nicht gegeben.

Nach Angaben der hinzugerufenen Polizisten befand sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Polizei brachte den Mann in ein Bezirkskrankenhaus. Auf dem Weg dorthin habe er die Beamten beleidigt und sich gewehrt.