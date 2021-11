Mann soll Mädchen sexuell missbraucht haben: Haftbefehl

Pocking (dpa/lby) – Über eine verlorene Handtasche, die bei der Polizei in Pocking abgegeben wurde, sind die Beamten mindestens (…)

Prozess um Masken-Atteste: Arzt in Passau angeklagt

Kaum ansprechbare junge Frauen in Diskothek gefunden

Straubing (dpa/lby) – In einer Diskothek in Straubing sind in der Nacht zum Sonntag vier Frauen kaum ansprechbar und mit starker (…)