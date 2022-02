Mann sitzt nach Tötung der Freundin in Untersuchungshaft

Neutraubling (dpa/lby) – Weil er seine Freundin getötet haben soll, sitzt ein Mann aus dem Landkreis Regensburg nun in Untersuchungshaft. Zum Tatmotiv des 36-Jährigen machte die Polizei am Montag weiterhin keine Angaben. Eine Obduktion der toten 27-Jährigen habe ergeben, dass diese durch mehrere Messerstiche gestorben sei.

Der Mann hatte am Sonntagmorgen bei der Polizei angerufen und sich wegen des Tötungsdelikts selbst angezeigt. Anschließend fanden die Beamten und ein Notarzt den Angaben zufolge die Frau tot in seiner Wohnung in Neutraubling. Der mutmaßliche Täter sei ebenfalls in der Wohnung gewesen und habe sich widerstandslos festnehmen lassen, hieß es.

Außerdem war laut Polizei das Kind der Frau am Einsatzort. Die Beamten nahmen das unverletzte Kind im Grundschulalter mit. Es sei kein gemeinsames Kind des Paares.

© dpa-infocom, dpa:220207-99-16584/3