Mann sitzt in JVA: Hätte eigentlich am Amtsgericht Hof sein müssen

Weil er im Zug keine Maske getragen hat, muss ein von der Justiz gesuchter Mann jetzt ins Gefängnis. Bundespolizisten haben den 42-jährigen in einem Bahnhof in Niedersachsen überprüft. Das berichtet die deutsche Presseagentur. Er hat abgelehnt, eine Maske zu tragen. Er habe angegeben, dass er ein Attest hat, das ihn von der Maskenpflicht befreit, heißt es weiter. Als die Beamten daraufhin seine Personalien überprüft haben, haben sie bemerkt: Dieser Mann wird gesucht. Er ist nicht zu einer Gerichtsverhandlung beim Amtsgericht Hof erschienen. Dort hätte er sich eigentlich wegen Drogendelikten und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Er sitzt jetzt in einer JVA.