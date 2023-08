Mann schwingt Axt in S-Bahn in München

Ein betrunkener Mann hat in einer Münchner S-Bahn nach Polizeiangaben mit einer Axt hantiert. Verängstigte Reisende verständigten am Montagabend den Lokführer, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dieser habe die Polizei gerufen und die Bahn an der nächsten Haltestelle gestoppt. Verletzt wurde niemand.

Die Polizisten stellten den 36-jährigen Verdächtigen zusammen mit einem 52-Jährigen am Bahnsteig. In einer Sporttasche hatte der 36-Jährige neben der Axt auch eine Schere und ein Cuttermesser dabei. Beide Männer waren betrunken, bei dem 36-Jährigen ergab ein Alkoholtest 3,1 Promille.