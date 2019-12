Mann schwerst verletzt gefunden: Hinweise auf Verbrechen

München (dpa/lby) – Ein 20-Jähriger ist in München stark blutend mit schwersten Verletzungen am Kopf aufgefunden worden. Die Polizei vermutet, dass er von einem unbekannten Täter angegriffen wurde und ermittelt wegen versuchter Tötung. Der 20-Jährige war zunächst in Lebensgefahr, konnte aber inzwischen stabilisiert werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anwohner hatten den jungen Mann demnach am Freitag vor einem Mehrfamilienhaus entdeckt. Am Tatort fanden die Ermittler Munition aus einer Gaswaffe. «Es ist sehr wahrscheinlich, dass er mit der Waffe verletzt worden ist», sagte ein Polizeisprecher. Zum flüchtigen Täter gab es zunächst keine konkreten Hinweise.