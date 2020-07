Mann schmeißt Fahrrad und Bohrmaschine aus fünftem Stock

Bayreuth (dpa/lby) – Ein Mann hat in Bayreuth ein Fahrrad, eine Bohrmaschine, ein Handy und andere Gegenstände aus seiner Wohnung im fünften Stock geworfen und so einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Ein Auto sei beschädigt worden, das Rad sei auf einem Vordach gelandet, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Unter den Wurfobjekten waren keine Möbel.

Die Feuerwehr öffnete die Wohnung am Dienstag, der Mann hatte ein Messer bei sich und reagierte nicht auf die Polizisten. Daher hätten die Beamten mehrere Streifen und Spezialeinheiten alarmiert. Bevor die einschritten, sei der Mann nach gut einer Stunde friedlich aus seiner Wohnung gekommen. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam. Er kam in ein Bezirkskrankenhaus, sein Motiv war zunächst unklar.