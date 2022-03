Mann schlägt Kundin in Bäckerei mehrfach mit Faust

Ein Mann hat in einer Bäckerei im Landkreis Passau eine Frau mehrfach mit der Faust geschlagen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte die 72-Jährige den Kunden darauf angesprochen, dass er den Motor seines vor der Bäckerei in Aidenbach abgestellten Autos habe laufen lassen. Daraufhin sei der 63 Jahre alte Mann unvermittelt auf die Kundin losgegangen. Die Frau sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, gegen den Mann werde nun wegen Körperverletzung ermittelt. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge bereits am Montag.