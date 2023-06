Mann schlägt Freundin und wird mutmaßlich selbst verprügelt

Ein Mann soll in Unterfranken seine Freundin geschlagen und anschließend selbst verprügelt worden sein. Nach Polizeiangaben hatte der Mann sich in der Nacht auf Samstag in einem Schnellrestaurant in Schweinfurt mit seiner 25-jährigen Freundin gestritten.

Dabei soll der 30-Jährige seine Freundin mehrfach geschlagen haben. Dies wurde wohl von fünf Unbekannten beobachtet, welche den 30-Jährigen vor dem Schnellrestaurant verprügelt haben sollen, wie es hieß. Er kam mit leichten Verletzungen im Gesicht ins Krankenhaus. Sowohl er, als auch seine Freundin waren den Angaben zufolge mit etwa 1,5 Promille betrunken. Die Polizei hat gegen den 30-Jährigen Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Gegen die Unbekannten wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.