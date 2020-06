Mann schlägt Frau und zieht Schreckschusswaffe

Würzburg (dpa/lby) – Ein Mann hat in einer Würzburger Straßenbahn eine Frau geschlagen und einen weiteren Fahrgast mit einer Schreckschusspistole bedroht. Inzwischen sitze der 30-Jährige in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Laut Ermittlern schlug der Tatverdächtige die 24-jährige Mitfahrerin am Dienstagabend grundlos auf den Kopf und zog die Waffe, als der andere Mann der Frau helfen wollte. Bei seiner Festnahme habe der 30-Jährige die Einsatzkräfte bedroht, bespuckt und beleidigt. Laut Mitteilung ist er mehrfach vorbestraft. Zunächst sei er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht und dann ins Gefängnis verlegt worden.