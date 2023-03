Mann schläft auf Toilette ein und greift Polizisten an

Ein Mann ist in einem Nürnberger Verbrauchermarkt zunächst auf der Toilette eingeschlafen und hat später Polizisten attackiert. Als eine Streife den 37-Jährigen zum Gehen aufforderte, zeigte er sich äußerst aggressiv und leistete Widerstand, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Mittwoch berichtete. Der Mann beleidigte demnach die Polizisten und griff sie an.

Mehrere Beamte waren notwendig, um den 37-Jährigen ohne festen Wohnsitz am Dienstagabend festnehmen zu können. Einige wurden leicht verletzt, blieben aber dienstfähig. Der Mann erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Beleidigung sowie Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte einen Haftantrag, über den am Mittwochnachmittag entschieden werden sollte.