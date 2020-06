Mann schießt mit Luftgewehr auf Verkehrsschild

Zeitlofs (dpa/lby) – Ein 34-Jähriger hat in Unterfranken mit einem Luftgewehr auf ein Verkehrsschild geschossen. «Das Schild zeigte Überholverbot und Tempo 30 – ein eher ungewöhnliches Ziel für Schießübungen», sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Anwohner hatten die Beamten alarmiert, weil sie die Zielübungen des Mannes mitten in der Ortschaft Zeitlofs (Landkreis Bad Kissingen) bemerkt hatten. «Das Schießen im öffentlichen Raum ist grundsätzlich verboten, auch mit einem Luftgewehr.» Gegen den 34-Jährigen wird nach dem Vorfall am Freitagabend wegen Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.