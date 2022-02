Patient schießt in Krankenhaus um sich

Naila (dpa/lby) – Bei dem Mann, der am Donnerstagabend in einem Krankenhaus in Naila (Landkreis Hof) um sich geschossen hat, handelt es sich nach Polizeiangaben vom Freitag um einen Patienten.

Mitarbeiter der Klinik hatten zunächst Schüsse aus einem Patientenzimmer gehört. Eine Mitarbeiterin habe dann die Tür des Zimmers geöffnet und die Waffe gesehen.

Polizisten nahmen den Mann demnach in Gewahrsam und stellten die Waffe sicher. Verletzt wurde niemand – drei Pflegerinnen erlitten jedoch einen Schock. Weitere Details zu dem Vorfall wollte die Polizei am Vormittag mitteilen.

